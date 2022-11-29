Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы

В одном из туров десятиклассник и телеведущая должны были соотнести физические величины с единицами измерения.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла правильно ответить на вопрос из школьного курса по физике. В эфире шоу «1-11» блогера Иды Галич российская знаменитость решила посоревноваться с детьми в знаниях школьной программы.

В одном из туров десятиклассник Михаил и Ольга должны были соотнести физические величины с единицами измерения. Подросток сразу же справился с задачей, а вот Бузова указала, что энергия измеряется в амперах, сила — в паскалях, а давление — в ньютонах. Верный ответ: энергия измеряется в джоулях, сила — в ньютонах, давление — в паскалях.

Однако телеведущая, узнав правильный ответ, посмеялась над своей неудачей.

«В этом туре Михаил раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — заявила Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка. Артистка уже отмечала, что не хочет распыляться на короткие связи и теперь позволит интимную близость только с тем, кого по-настоящему любит. Однако на личном фронте у Бузовой не все так гладко.