Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 98

Певица Ольга Бузова не смогла ответить на вопрос по школьной программе

Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

В одном из туров десятиклассник и телеведущая должны были соотнести физические величины с единицами измерения.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла правильно ответить на вопрос из школьного курса по физике. В эфире шоу «1-11» блогера Иды Галич российская знаменитость решила посоревноваться с детьми в знаниях школьной программы.

В одном из туров десятиклассник Михаил и Ольга должны были соотнести физические величины с единицами измерения. Подросток сразу же справился с задачей, а вот Бузова указала, что энергия измеряется в амперах, сила — в паскалях, а давление — в ньютонах. Верный ответ: энергия измеряется в джоулях, сила — в ньютонах, давление — в паскалях.

Однако телеведущая, узнав правильный ответ, посмеялась над своей неудачей.

«В этом туре Михаил раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — заявила Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка. Артистка уже отмечала, что не хочет распыляться на короткие связи и теперь позволит интимную близость только с тем, кого по-настоящему любит. Однако на личном фронте у Бузовой не все так гладко.

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