«Заваливают телами»: в ДНР заявили о самоубийственной «тактике» ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 100

Советник Пушилина Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу

«Заваливают телами»: в ДНР заявили о самоубийственной «тактике» ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Киевский режим словно задался целью «утилизировать» лучшую часть мужского населения страны.

Командование украинских войск использует живую силу, как пушечное мясо, причем создается ощущение, что это делается намеренно. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — цитирует Гагина РИА Новости.

Он добавил, что Киев будто решил «утилизировать» наиболее здоровую и сильную часть мужского населения страны.

В этот день же день сам Пушилин сообщил об освобождении поселка Курдюмовки российскими войсками. По его словам, сейчас бойцы проводят зачистку населенного пункта. Кроме того, идет активное продвижение в Марьинке: ежедневно российские силы улучшают там свои позиции, продвигаясь вглубь города. Накануне также стало известно об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России продолжает наступление на донецком направлении.

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