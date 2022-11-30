Будут терпеть, пока США дает деньги: наплыв украинских беженцев приведет к бунтам в Европе

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 38

Экс-депутат Худяков объяснил скачок ВИЧ в Польше безнаказанностью украинских беженцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Fokin; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Украинские беженцы ведут нелегальный образ жизни, но поляки не будут этого терпеть и скоро выдворят наглых «гостей» из страны.

В Польше после наплыва украинских беженцев зафиксировали рекордную заболеваемость ВИЧ. Экс-депутат Роман Худяков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru подчеркнул, что украинцы в Польше пользуются вседозволенностью, но поляки ждут команды от «хозяев» в США, чтобы как можно скорее выдворить наглых «гостей» из страны.

Во-первых, отметил Худяков, Польша никогда не была самостоятельным государством. Нет сомнений, что президент Анджей Дуда и местные власти находятся в полном подчинении США и не могут действовать без американских «хозяев».

«Естественно, они полностью лежат под Америкой. Они президент полностью выполняет все приказы, то, что ему говорит Байден и его сподвижники. <…> А реально поляки ненавидят украинцев, всегда презирали. <…> Поэтому пока американцы не дадут команду, эти будут терпеть. Они — терпилы», — поделился мнением Роман Худяков.

«Терпеть» в Польше и других странах Европы беженцев будут ровно до тех пор, пока есть надежда на то, что США выплатят средства на содержание украинских мигрантов, уверен эксперт.

Но США не торопятся выплачивать обещанных денег в полном объеме и, вероятно, даже не собираются этого делать. На этом фоне распространение ВИЧ неудивительно, потому что беженцы пытаются заработать любым путем. А многие украинцы вообще не хотят работать ни в каком виде.

«Нормальные дотации не платят, нормальных человеческих условий не дали, которые обещали. Деньги американцы, которые собирались выделять на беженцев, в полном объеме не дают. То есть в итоге украинцы находятся в стране за бюджетные деньги поляков, то есть поляки финансируют полностью всех беженцев. И долго терпеть поляки не будут, потому что это не тот народ, который снимет с себя последнюю рубашку и отдаст для своего соседа, нет», — объяснил Худяков.

Большинство украинских беженцев, пояснил бывший политик, являются ярыми поклонниками агрессивной политики Зеленского. И они откровенно пользуются сложившейся ситуацией, пользуются тем, что европейцы их терпят.

«Они прекрасно знают, что если полиция арестует украинского беженца, то сразу же будут созваны СМИ, сразу скажут, что их обижают, что им то не дают, что им это не дают», — уверен общественный деятель.

Худяков подытожил, что скоро граждане европейских стран начнут выходить на митинги, пикеты и демонстрации, чтобы выгнать обнаглевших украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему украинские боевики развернули «войну» с польскими наемниками.

Тема:
Украинский кризис
30 нояб
Боевик ВСУ: Украина продает оружие НАТО и выдает его пропажу за удары РФ по складам
30 нояб
«Заваливают телами»: в ДНР заявили о самоубийственной «тактике» ВСУ
29 нояб
В США заявили, что Зеленского могут ликвидировать украинские националисты
29 нояб
«Петрушка» доигрался: бездарная политика Зеленского ведет к Третьей мировой войне
29 нояб
Украинские боевики насмерть забили мать и сына ради денег
26 нояб
Украинского боевика Сидорко ликвидировали под Артемовском
26 нояб
Лавров: украинский народ будет освобожден от правителей-неонацистов
25 нояб
Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР
25 нояб
ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
25 нояб
Британцам советуют разогревать объедки и сушить белье на улице из-за кризиса
-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Последние новости

23:26
«Я устал»: Константин Богомолов закрыл тему своего отъезда из России
23:11
Эндокринолог раскрыла состав сбалансированного ужина
22:56
«Спасибо, что не от нее»: Егор Крид признался, почему у него нет детей
22:41
Бороться со страхами: врач-кардиолог рассказала, как защитить свои сосуды
22:26
Квартиры и участки: Максим Галкин* получил от родителей миллиардное наследство
22:11
Будут терпеть, пока США дает деньги: наплыв украинских беженцев приведет к бунтам в Европе

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео