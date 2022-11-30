Будут терпеть, пока США дает деньги: наплыв украинских беженцев приведет к бунтам в Европе

Украинские беженцы ведут нелегальный образ жизни, но поляки не будут этого терпеть и скоро выдворят наглых «гостей» из страны.

В Польше после наплыва украинских беженцев зафиксировали рекордную заболеваемость ВИЧ. Экс-депутат Роман Худяков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru подчеркнул, что украинцы в Польше пользуются вседозволенностью, но поляки ждут команды от «хозяев» в США, чтобы как можно скорее выдворить наглых «гостей» из страны.

Во-первых, отметил Худяков, Польша никогда не была самостоятельным государством. Нет сомнений, что президент Анджей Дуда и местные власти находятся в полном подчинении США и не могут действовать без американских «хозяев».

«Естественно, они полностью лежат под Америкой. Они президент полностью выполняет все приказы, то, что ему говорит Байден и его сподвижники. <…> А реально поляки ненавидят украинцев, всегда презирали. <…> Поэтому пока американцы не дадут команду, эти будут терпеть. Они — терпилы», — поделился мнением Роман Худяков.

«Терпеть» в Польше и других странах Европы беженцев будут ровно до тех пор, пока есть надежда на то, что США выплатят средства на содержание украинских мигрантов, уверен эксперт.

Но США не торопятся выплачивать обещанных денег в полном объеме и, вероятно, даже не собираются этого делать. На этом фоне распространение ВИЧ неудивительно, потому что беженцы пытаются заработать любым путем. А многие украинцы вообще не хотят работать ни в каком виде.

«Нормальные дотации не платят, нормальных человеческих условий не дали, которые обещали. Деньги американцы, которые собирались выделять на беженцев, в полном объеме не дают. То есть в итоге украинцы находятся в стране за бюджетные деньги поляков, то есть поляки финансируют полностью всех беженцев. И долго терпеть поляки не будут, потому что это не тот народ, который снимет с себя последнюю рубашку и отдаст для своего соседа, нет», — объяснил Худяков.

Большинство украинских беженцев, пояснил бывший политик, являются ярыми поклонниками агрессивной политики Зеленского. И они откровенно пользуются сложившейся ситуацией, пользуются тем, что европейцы их терпят.

«Они прекрасно знают, что если полиция арестует украинского беженца, то сразу же будут созваны СМИ, сразу скажут, что их обижают, что им то не дают, что им это не дают», — уверен общественный деятель.

Худяков подытожил, что скоро граждане европейских стран начнут выходить на митинги, пикеты и демонстрации, чтобы выгнать обнаглевших украинцев.

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