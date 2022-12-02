Пулеметами и минометами по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 116

Опубликовано видео уничтожения диверсионной группы ВСУ, совершающей рейды на Каховскую ГЭС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бравые российские артиллеристы ЮВО уничтожили националистов.

В Минобороны РФ предоставили кадры боевой работы артиллерийских подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на линии соприкосновения. Подразделения, оснащенные 82-мм минометами, а также крупнокалиберными пулеметами, на дальних подступах уничтожили диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Националисты наведывались в район Каховской ГЭС.

Также на опубликованном видно показана боевая подготовка мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО).  Военные тренируют элементы тактической стрельбы со сменой ведущего и огневым прикрытием в движении. Занятия на полигоне проводятся вместе с экипажами боевых машин пехоты (БМП) для отработки взаимодействия при наступлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ведутся бои за Артемовск.

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