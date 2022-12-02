Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 113

По словам американского президента, чтобы обсуждение ситуации на Украине состоялось, достаточно лишь интереса к решению вопроса со стороны российского лидера.

Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Президент США Джо Байден готов вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине. Американский лидер отметил, что эта возможность откроется, если глава РФ «проявит интерес» к прекращению вооруженного конфликта. Такое заявление Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Господин Путин… Здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», — сказал он.

Стоит отметить, российский лидер не раз публично напоминал о готовности Москвы вести переговоры по ситуации на Украине. Что же касается посредничества западных государств, призывающих к завершению противостояния, Путин заявлял — если Киев созреет для мирного урегулирования, соответствующие предложения станут актуальными и востребованными.

Глава Незалежной Владимир Зеленский реагирует на толчки к переговорам резко. В прошлом месяце он заявил, что начнет диалог с Кремлем только при соблюдении ряда условий. В их числе «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

А вот с российским коллегой встретиться президент Украины не может. Он запретил это сам себе специальным указом. Пока Путин управляет Россией, Зеленский, как и его офис, не станет вести диалог с Москвой.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал вероятность переговоров с представителями киевского режима.

Тема:
Специальная военная операция России
2 дек
Освобожденные из плена ВСУ военные РФ: «Жестко били, морально унижали»
2 дек
Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей
2 дек
Пулеметами и минометами по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
2 дек
«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным
1 дек
Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту
1 дек
Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
1 дек
«Это наши люди»: Путин рассказал, почему в состав РФ приняли новые регионы
1 дек
Российская армия продолжает теснить ВСУ: освобождена Курдюмовка
1 дек
Российские военные подбили американскую РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем
1 дек
ВС РФ уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
-12° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

8:58
Масс-маркет перестал заказывать пошив одежды у Бангладеша из-за энергокризиса
8:49
«Не каждому это понравится»: Джигурда объяснил одиночество Ольги Бузовой
8:40
Освобожденные из плена ВСУ военные РФ: «Жестко били, морально унижали»
8:22
«Будем рожать»: Глюкоза не позволит сделать старшей дочери аборт
8:13
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации
8:04
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео