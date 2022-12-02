Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации

Президент США Джо Байден готов вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине. Американский лидер отметил, что эта возможность откроется, если глава РФ «проявит интерес» к прекращению вооруженного конфликта. Такое заявление Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Господин Путин… Здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», — сказал он.

Стоит отметить, российский лидер не раз публично напоминал о готовности Москвы вести переговоры по ситуации на Украине. Что же касается посредничества западных государств, призывающих к завершению противостояния, Путин заявлял — если Киев созреет для мирного урегулирования, соответствующие предложения станут актуальными и востребованными.

Глава Незалежной Владимир Зеленский реагирует на толчки к переговорам резко. В прошлом месяце он заявил, что начнет диалог с Кремлем только при соблюдении ряда условий. В их числе «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

А вот с российским коллегой встретиться президент Украины не может. Он запретил это сам себе специальным указом. Пока Путин управляет Россией, Зеленский, как и его офис, не станет вести диалог с Москвой.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал вероятность переговоров с представителями киевского режима.