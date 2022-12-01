Глава МИД Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
По словам политика, страны Запада часто врут о корыстных целях Москвы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с украинской стороной, однако готова выслушать Киев. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лавров рассказал, что России часто приписывают просьбы о переговорах. Он добавил, что по словам оппонентов, российской стороне это необходимо, чтобы собрать силы и выиграть время для проведения спецоперации.
«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — прокомментировал глава ведомства.
По словам Лаврова, киевский режим сейчас нацелен на то, чтобы уничтожить все русское на Украине. Глава МИД РФ добавил, что Незалежная с помощью Запада стала плацдармом для сдерживания России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров сообщил о невозможности восстановления отношений между Россией и Западом.
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