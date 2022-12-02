Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Курдюмовки в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 344

Украинские военные опять не смогли противостоять доблестной армии России и потерпели позорное поражение.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Российские военные полностью освободили населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По озвученным данным, посредством успешных наступательных действий российских войск ликвидировано свыше 60 боевиков ВСУ, три танка и шесть боевых бронированных машин.

А на купянском направлении успешно сорвана попытка двух ротных тактических групп противника атаковать российские подразделения с территории Котляровки под Харьковом.

«За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля „Козак“», — заявил Конашенков.

Также генерал-лейтенант заявил, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии РФ нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ на красно-лиманском направлении. Националисты выдвигались для атаки в Червонопоповке Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате ударов российских военных, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР.

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