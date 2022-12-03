Спецназ России уничтожил в ЛНР украинские ангары с военной техникой

Операция прошла в районе села Берестовое.

Российские спецназовцы уничтожили ангары с военной техникой, принадлежавшей украинским боевикам. Об этом журналистам РИА Новости рассказал боец спецподразделения Западного военного округа. Само событие произошло в селе Берестовом в Луганской народной республике.

«Были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов», — поделился собеседник агентства деталями произошедшего.

Военнослужащий российской армии добавил, что украинские боевики лишены возможности безнаказанно вести огонь по нашим позициям. В этом случае в воздух поднимается беспилотник, и огневые точки ВСУ ликвидируются ударами российской артиллерии.

«Мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — рассказал российский боец о противостоянии попыткам солдат ВСУ наносить удары по позициям российских войск с легких беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ударили по иностранным наемникам в ДНР.