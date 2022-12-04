Здесь жарко без буржуек: как бойцы ВС РФ готовятся к полному освобождению Запорожья

Журналисты «Известий» побывали на позициях бойцов батальона «Крым» и узнали настроение бойцов, находящихся на передовой.

От широкомасштабных наступлений Киев, похоже отказался. Да, ежедневно фиксируются попытки атак на купянском, краснолиманском и запорожском направлениях. Они беспокоящие, но безрезультатные. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Буханка трещит. На полном ходу пытаемся проскочить на позиции, которые добровольцы батальона «Крым» заняли буквально только что.

«В прямой видимости. Буквально вчера. На катере убежали как девочки, — рассказал боец батальона „Крым“ с позывным „Грин“, — как они у нас в прямой видимости, так и мы у них».

Бойцы, к которым едем, должны прикрывать продвижение группы с другого фланга. Поэтому — предельная боеготовность. Запрашивают поддержку артиллерии. Так что помимо активной обороны, на Запорожском направлении есть и продвижения.

«Стрельба слышна — да это наши фланги начинают работать. Наши фланги пошли вперед. Мы уже впереди, а они подтягивают», — рассказывает боец.

Неонацистов видно, как на ладони. Новые позиции инспектирует командир батальона. Бойцы окопались здесь за два дня.

«С этой позиции все вокруг боевики. Они нас видят, что мы встали то», — комментирует военнослужащий.

Боевиков выбили отсюда огнем минометов и артиллерии. И, судя по их поведению, они боятся дальнейшего наступления.

«Вчера наблюдали, порядка 20 человек начали бежать в сторону школы. Находящиеся там украинские солдаты подумали, что это мы наступаем и открыли по ним огонь. Минут двадцать наблюдали перестрелку между ними», — рассказал командир роты батальона «Крым» с позывным «Ворон».

На подходе к новым позициям саперы устанавливают минные поля. Дома, которые видно на горизонте, заняты боевиками.

«Здесь высота преобладающая. Они чуть выше, но они и в низине, и здесь мы их наблюдаем. Они открывают огонь артиллерии пока еще по старым позициям», — рассказал командир добровольческого батальона «Крым» с позывным «Прапор».

Небо чистое, но погода ветреная, так что бомбокомпетров от боевиков, пока можно не ждать. Тем более под огнем нашей артиллерии они не могут поднять головы. И прилет по позициям боевиков, огонь корректируют с помощью беспилотников.

Расслабляться после наступления здесь никто не собирается. Занятый плацдарм надо удерживать. А это уже другие позиции Вооруженных сил России на Запорожском направлении. Атаки неонацистов здесь отбивают каждый день.

«350 метров в ночник видел, вшестером оттуда шли. Был контактный бой более часа, а потом минометный обстрел. Как они отходить начали — начали прикрывать», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гектор».

По кругу воронки от прилетов. Жарко здесь, говорят, и без буржуек в блиндажах.

«Прилеты — да, спорт массовый здесь. Любой сдаст на мастера спорта по бегу, по прыганью в окоп. Да. По обмундированию, экипировке», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Албек».

Но везде готовы идти в атаку. И готовы снимать украинские флаги уже в других населенных пунктах, которые все еще находятся под контролем Киевского режима. Ждут, говорят, только приказа.