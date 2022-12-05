Киевский режим хочет казаться непобедимым, однако появилось еще одно доказательство его притворства.

Российские военнослужащие регулярно вынуждают украинских националистов терпеть позорные неудачи. В этот раз доблестные войска РФ отличились барражирующими боеприпасами, которые поразили вражеские системы ПВО. Русские бойцы использовали их во избежании потери авиации. В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры работы российских героев.

На видео показано, как беспилотник серии «Ланцет» с легкостью находит РЛС комплекса С-300 и поражает украинскую технику. При этом контроль ведет другой БПЛА.

К слову, сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном наступлении на донецком направлении, в ходе которого 70 националистов были уничтожены. Также 65 боевиков было ликвидировано в Харьковской области, когда российские войска нанесли удар по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны специальной военной операции.