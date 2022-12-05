Российские «Ланцеты» с легкостью поражают украинские С-300 и радиолокаторы — видео

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 121

Обнародованы кадры поражения украинских С-300 российскими «Ланцетами»

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Киевский режим хочет казаться непобедимым, однако появилось еще одно доказательство его притворства.

Российские военнослужащие регулярно вынуждают украинских националистов терпеть позорные неудачи. В этот раз доблестные войска РФ отличились барражирующими боеприпасами, которые поразили вражеские системы ПВО. Русские бойцы использовали их во избежании потери авиации. В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры работы российских героев.

На видео показано, как беспилотник серии «Ланцет» с легкостью находит РЛС комплекса С-300 и поражает украинскую технику. При этом контроль ведет другой БПЛА.

К слову, сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном наступлении на донецком направлении, в ходе которого 70 националистов были уничтожены. Также 65 боевиков было ликвидировано в Харьковской области, когда российские войска нанесли удар по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны специальной военной операции.

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