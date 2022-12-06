Военкор «Известий» показал, как российские военные пробивают ВСУ у Соледара

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Позиции у города в ДНР штурмуют десантники при поддержке артиллерии. Украинские боевики несут тяжелые потери.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Украинские боевики также несут тяжелые потери под Соледаром. Позиции противника штурмуют российские десантники при поддержке артиллерии. На передовой работает военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

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Выход на огневые рубежи — настоящее испытание для транспорта. Промерзшая глубокая колея создает трудности как для гражданской техники, так и для военной. Как результат — где-то перемещаемся на колесах, где-то приходится сопровождать транспорт пешком.

«Морозно, свежо. Но лучше уж пешком, чем в машине трястись! Поинтереснее все, повеселее, да и воздух свежий», — не унывает Денис Кулага.

Но с выходом на позиции под Соледаром тональность так называемой прогулки меняется. Военные настраиваются на боевую работу. Первыми выступают десантные войска на самоходке «Нона».

Эти удары вынуждают пехоту ВСУ бежать из укрытия и раскрывают для нашей артиллерии опорные пункты, тщательно замаскированные в жилых домах Соледара.

Разведка фиксирует, как на позиции ВСУ точными ударами падают 122-миллиметровые снаряды. Так, в ежедневном режиме артиллерия пробивает линию обороны ВСУ в самом Соледаре и в пригороде.

«Вот она, Владимировка. Еще недавно там были серьезные бои. И вот там находится Яковлевка — в километрах пяти-шести. Там до сих пор там идут бои серьезные», — рассказал военнослужащий.

Дальше пройти сложно — погода ясная, местность открытая, этим пользуется противник. Проходит меньше получаса, и к работе подключаются украинские танки и артиллерия.

«Где-то рядом танки работают… Ух ты, а это уже по нам попадание, рядом», — рассказал из укрытия военкор «Известий».

Пока мы пережидаем вместе с расчетами в надежном укрытии, в рамках контрбатарейной борьбы в тот же момент подключается авиация и артиллерия с южного фронта артемовского направления.

Передвигаясь между позициями, можно найти надежное укрытие в виде подвалов. Донецкая земля богата подвалами — здесь, в принципе, в каждом хозяйстве можно найти вот такое безопасное место. А вот и участились удары.

Тема:
Специальная военная операция России
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