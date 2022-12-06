Четкость и смекалка: как бойцы Росгвардии громят противника на Украине
Военкор «Известий» показал работу бойцов Росгвардии по противнику на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Подготовки к боям ведутся активно и за считанные минуты. В чем секрет успеха российской армии?
На финальной стадии подготовки к бою находятся уникальные кочующие минометы, которые артиллеристы Росгвардии сконструировали в полевых условиях. Маневренные машины застают противника врасплох, при этом подбить их не так-то просто. Корреспондент «Известий» Даниил Левин увидел это оружие в деле.
Эта техника внушает страх одним своим видом. А вот что скрывается под тентом!
«Стреляют одновременно! Залп сразу из двух машин. И тут же готовится уже новая мина. Идеальная слаженность и синхронность!» — показал журналист.
Вариация кочующего миномета в исполнении артиллеристов Росгвардии. Расчет только подъезжает на позиции — а уже готов вести огонь Орудие — в кузове на песке. Рядом аккуратно уложены снаряды.
«Получается, на все 360 градусов можем вести стрельбу», — отметил командир минометной батареи отряда спецназа.
Усовершенствовать технику приходится в боевых условиях с учетом реального опыта!
«Обзор немного хуже, но безопасность куда важнее! Металлическими пластинами обшита вся машина. Защита должна выдержать и попадание мелкокалиберной пули, и, что еще важнее, спасти от осколков», — добавил военкор.
Стрельбу корректируют с беспилотника. Все происходит на полигоне. Постоянные тренировки, чтобы отточить навыки каждого К пронизывающему ветру артиллеристы привыкли. Вот поправки с учетом направления делает второй расчет. В кузове миномет калибром крупнее. А значит, и отдача куда существеннее для машины. Как только установили орудие, рама немного прогибалась. Найти решение проблемы помогла солдатская смекалка!
«Там три бруса засунуты между самим кузовом и рамой. При проведении боевых стрельб брус даже не трескается», — пояснил начальник артиллерии батальона оперативного назначения Росгвардии.
После очередной успешной тренировки доработку грузовиков можно считать завершенной. Совсем скоро росгвардейцы опробуют кочующие минометы в реальном бою.
- 6 дек
- Шойгу: ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
- 6 дек
- Боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы
- 5 дек
- Армия России сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском направлении
- 5 дек
- Устали и не хотят мерзнуть: Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ
- 4 дек
- Премьера Финляндии Марин раскритиковали за одиозные оды Украине и США
- 2 дек
- Морозная Канада или жаркая Турция? В каких странах поселились украинские беженцы
- 1 дек
- На Украине демонтировали памятник Суворову
- 1 дек
- Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса
- 30 нояб
- Будут терпеть, пока США дает деньги: наплыв украинских беженцев приведет к бунтам в Европе
- 30 нояб
- Боевик ВСУ: Украина продает оружие НАТО и выдает его пропажу за удары РФ по складам
Читайте также
67%
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?