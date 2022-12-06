Четкость и смекалка: как бойцы Росгвардии громят противника на Украине

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Военкор «Известий» показал работу бойцов Росгвардии по противнику на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Подготовки к боям ведутся активно и за считанные минуты. В чем секрет успеха российской армии?

На финальной стадии подготовки к бою находятся уникальные кочующие минометы, которые артиллеристы Росгвардии сконструировали в полевых условиях. Маневренные машины застают противника врасплох, при этом подбить их не так-то просто. Корреспондент «Известий» Даниил Левин увидел это оружие в деле.

Эта техника внушает страх одним своим видом. А вот что скрывается под тентом!

«Стреляют одновременно! Залп сразу из двух машин. И тут же готовится уже новая мина. Идеальная слаженность и синхронность!» — показал журналист.

Вариация кочующего миномета в исполнении артиллеристов Росгвардии. Расчет только подъезжает на позиции — а уже готов вести огонь Орудие — в кузове на песке. Рядом аккуратно уложены снаряды.

«Получается, на все 360 градусов можем вести стрельбу», — отметил командир минометной батареи отряда спецназа.

Усовершенствовать технику приходится в боевых условиях с учетом реального опыта!

«Обзор немного хуже, но безопасность куда важнее! Металлическими пластинами обшита вся машина. Защита должна выдержать и попадание мелкокалиберной пули, и, что еще важнее, спасти от осколков», — добавил военкор.

Стрельбу корректируют с беспилотника. Все происходит на полигоне. Постоянные тренировки, чтобы отточить навыки каждого К пронизывающему ветру артиллеристы привыкли. Вот поправки с учетом направления делает второй расчет. В кузове миномет калибром крупнее. А значит, и отдача куда существеннее для машины. Как только установили орудие, рама немного прогибалась. Найти решение проблемы помогла солдатская смекалка!

«Там три бруса засунуты между самим кузовом и рамой. При проведении боевых стрельб брус даже не трескается», — пояснил начальник артиллерии батальона оперативного назначения Росгвардии.

После очередной успешной тренировки доработку грузовиков можно считать завершенной. Совсем скоро росгвардейцы опробуют кочующие минометы в реальном бою.

Тема:
Украинский кризис
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