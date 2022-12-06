Ольга Бузова показала новогоднюю елку в доме: не хватает только одного
Знаменитость не стала сама украшать дерево, а обратилась за помощью к дизайнерам. Правда, не все фолловеры оценили результат.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото своей новогодней елки. Праздничное дерево в доме знаменитости — до самого потолка, украшают его елочные игрушки в белых, золотистых и синих тонах. Правда, над всем этим убранством поработала не сама певица, а дизайнеры, призналась она.
«Какую же невероятную елку мне украсили», — написала ведущая «Дома-2».
На фоне елки позирует и сама телеведущая, нарядившись в праздничную пижаму и взяв на руки четвероного друга. Но подписчики, как всегда, нашли к чему придраться: кому-то наряд елки показался безвкусным, кому-то — неестественным. Некоторые сочли, что знаменитость на фоне красивой картинки выглядит одинокой — ни избранника, ни детей.
«Ничего настоящего, абсолютный перебор»;
«А самой красить елку слабо?»;
«Нее, лучше, чем самой нарядить с сыном и детьми ничего нет»;
«Собачка и елочка — это хорошо, но ребеночка уже не хватает»;
«Полнейшая безвкусица», — не сдержались подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова заявила о желании выйти замуж до конца 2022 года.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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