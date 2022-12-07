Бьют без продыху: Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходок, подготовки резервистов и ракетных ударов с вертолетов Ка-52 и Ми-24.

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск.

Артиллеристы крушат своим огнем все виды вражеских укреплений, жгут бронетехнику, и стирают с лица земли стартовые площадки украинских беспилотников.

После поражения врага расчеты российских самоходок меняют свои позиции, чтобы вновь обрушить на головы супостата сталь и огонь.

Разведка целей и корректировка огня по позициям противника осуществляется в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

А в Саратовской области продолжается интенсивная подготовка российских резервистов.

Будущие герои спецоперации постоянно стреляют, учатся штурмовать вражеские позиции, изучают приемы наступления и обороны, осваивают полевую медицину.

Весь курс боевой подготовки российских военнослужащих составлен и проходит с учетом новейшего опыта, полученного на полях проведения специальной военной операции.

С воздуха на врага обрушивают огонь вертолеты Ка-52 и Ми-24. Боевые летчики ударили ракетами по скоплению украинских боевиков и взорвали пункт управления ВСУ.

Чтобы застать врага врасплох, вертолетчики подлетают к месту удара на малых высотах, прячась в складках местности.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей армейской авиации, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач.