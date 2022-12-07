«Иванушки» об искусстве на фоне спецоперации: «До дрожи…»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 213

Группа «Иванушки» назвала искусство одним из главных лекарств от душевных ран на фоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артисты знают, как не опускать руки в трудную минуту.

Искусство — одно из лучших лекарств для лечения душевных травм, особенно сейчас, в неспокойном мире — так считают участники музыкального коллектива «Иванушки». Своим мнением они поделились в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Искусство — как раз есть отдушина для людей, которые как-то страдают, огорчаются, когда хотят расслабиться и ни о чем не думать. Это кино, это музыка в первую очередь. Нужно посещать концерты, отдыхать и не забывать, что кому-то где-то плохо. Все время дрожит в сердце…» — поделились музыканты в кулуарах проведения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022.

Артисты признались, что оставаться на позитиве им удается и за счет благоприятной обстановки в коллективе. По их словам, за много лет они стали творческой семьей и проводят в компании друг друга больше времени, чем со своими родными. Без недопонимания, конечно, не обходится, но музыканты быстро идут на компромиссы и умеют друг перед другом извиняться. Возможно, поэтому группе уже 28 лет, и ее состав обновляется крайне редко, а Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев и вовсе ни разу не покидали коллектив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец SHAMAN записал видеообращение и пообещал скоро приехать в Донбасс.

Тема:
Спецоперация
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