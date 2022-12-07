Звезда «Дома-2» с юных лет боролась с комплексами — из-за склонности к полноте она не любила и не принимала свою внешность.

Сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Анна, как призналась сама, прошла немало испытаний на пути к стройности и уверенности в собственной красоте. В юности блогера нельзя было назвать тростиночкой, но и до ожирения ей было далеко. Тем не менее все свои килограммы девушка считала лишними, жутко комплексовала, истязала тело экстремальными методами похудения. И только добившись вожделенного результата, поняла, что идеальная фигура — не гарантия удовлетворенности своей внешностью.

Бузова показала поклонникам, как выглядела в 20 лет. Фото из архива знаменитости опубликовало издание «Вокруг ТВ». Глядя сейчас на эти снимки, она осознает, что была, возможно, слегка полноватой, но никакой катастрофы не видит. Тогда же девушка буквально не могла смотреть на себя в зеркало. В течение 12 лет она голодала, принимала порошки для похудения, слабительные препараты и мочегонные средства, и эти «издевательства» сильно подпортили здоровье.

«Повезло с генетикой — это не про меня. Я очень склонна к полноте, и если перестану заниматься спортом и начну есть все подряд — то очень быстренько „поплыву“. С 20 лет я находилась в постоянном желании похудеть, не любила себя и не принимала себя», — поделилась Бузова.

Твердое решение, строгая диета, первые результаты и радость победы, желание позволить себе вкусненького, переедание, новые лишние килограммы и ненависть к себе — в таком замкнутом круге блогер жила годами. В итоге она все же обрела стройную фигуру. И тут столкнулась с главным парадоксом — получив желаемое, не почувствовала ни грамма уверенности, не смогла сказать себе: «Вот теперь я красавица». Потому что любовь к своему телу не зависит он веса.

Теперь звезда постоянно трудится, чтобы удержать вес — не ест сладкое, регулярно тренируется, периодически проходит свой замкнутый круг, но уже в низком весе. Главной задачей, оказалось, была не худоба, а принятие себя в любой форме. Этой цели удалось достичь духовными и психологическими практиками. Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Бузова честно рассказала о своих доходах.