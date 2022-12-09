Власти Сербии не исключили возвращения сил безопасности в Косово на фоне обострения

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Сотни спецназовцев албанской полиции края блокировали главную дорогу, соединяющую город Митровица с остальной территорией края. Его жители — в основном сербы — видят в этом угрозу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новое обострение обстановки в Косово — сотни спецназовцев албанской полиции края в сопровождении бронетехники прибыли в северную часть города Митровица, где проживают в основном сербы.

Местные СМИ сообщают, что силовики блокировали главную дорогу, соединяющую населенный пункт с остальной территорией края.

Официально спецназ находится там для обеспечения безопасности. Но сербы, наоборот, видят в нем угрозу. Все общественные заведения в городе закрыты. Жители боятся выходить из домов.

И на этом фоне правительство Сербии не исключило, что также может направить на север Косово свой спецназ и армейские подразделения численностью в тысячу человек.

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