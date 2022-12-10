«Надо тренировать мозг»: Бузова не смогла выговорить простое слово и опозорилась

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Ольга Бузова не смогла выговорить нужное ей слово

«Надо тренировать мозг»: Бузова не смогла выговорить простое слово и опозорилась

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Певица неоднократно хвалилась тем, что окончила школу с серебряной медалью, географический факультет СПбГУ, хорошо владеет иностранными языка. Но периодически позволяет себе допускать ошибки в словах.

Певица Ольга Бузова часто веселит своих поклонников нелепыми высказываниями или ошибками в словах или выражениях. Специально или нет, но на днях знаменитость вновь дала публике повод усомниться в своих умственных способностях.

Артистка приняла участие в шоу Иды Галич, по правилам которого приглашенный гость соревнуется со школьниками. Перед началом Бузова отметила, что она окончила школу с серебряной медалью. Но сейчас это не имеет уже никакого отношения, ведь это было лет 20 назад.

«20 лет назад мозг был. Потом я записала песню со строками „Выключи мозг…“. Учение — свет, учение — тьма… Ой, нет. Учение — свет, надо учиться, тренировать мозг», — сказала Бузова.

Поначалу все шло более-менее гладко, но когда дело дошло до вопросов из программы четвертого класса, артистка сдалась.

«Я в этом раунде не принимаю участие. Я капута… капита… капуталиртируюсь! Капульта я! Потому что у меня не было четвертого класса. Я ничего не проходила», — заявила блондинка, так и не сумев выговорить нужное слово, которое могло быть как словом «катапульта», как и словом «капитуляция», что подходило бы по смыслу.

А вот задание для восьмиклассника знаменитость восприняла с радостью. Участникам необходимо было произвести расчет объема коробки. Но, как позже выяснилось, заинтересовало певицу не само задание, а ассоциации с ним. Ведущая Галич пошутила, что в коробке экс-муж Бузовой Дмитрий Тарасов. На что певица ответила — он бы с удовольствием принял участие в шоу ради привлечения внимания публики.

К слову, несмотря на то, что Бузова не смогла выговорить нужное ей слово, она убеждена — пишет куда лучше, чем говорит. В беседе с KP.RU она признавалась даже, что ее стиль написания наполнен деепричастными оборотами, запятыми, мысли длинные. В таком же стиле писал, по ее словам, и русский классик Лев Толстой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова исковеркала имя классика Уильяма Шекспира.

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