Ночуешь со мной: Боец ВСУ признался в домогательствах со стороны наемников
Пленный военнослужащий украинских войск рассказал о харасменте со стороны иностранных наемников.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut
Украинские боевики страдают от домогательств со стороны иностранных наемников, стало известно из рассказа сдавшегося в российский плен бывшего солдата ВСУ.
«Присутствуют разные нации, в основном я слышал польский язык, американский. Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, плохо общались. <…> Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наемники] предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — описал будни украинской армии Александр Мерлен на видео, опубликованном российским оборонным ведомством.
В субботу Минобороны России обнародовало кадры оказания медицинской помощи украинским военнослужащим, сдавшимся в плен в зоне проведения спецоперации.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине приказали закрывать глаза на преступления наемников.
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