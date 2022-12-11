Российские бойцы уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении
Минобороны: ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ
Силы артиллерии нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на купянском направлении.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали до 30 украинских националистов на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Артиллерия нанесла поражения по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В результате уничтожено около 30 боевиков шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и бронетранспортер.
«На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — уточнили в МО
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ всю неделю обстреливают мирных жителей Донецка. Погибли 22 человека, еще 60 получили ранения.
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