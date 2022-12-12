«Совесть и душа»: Милонов объяснил, что мотивирует российскую армию

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Депутат Милонов назвал российских военнослужащих душевными и совестливыми

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma Photo Service; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Когда русский человек оказывается на фронте, из него выходит все плохое.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал, как обстоят дела с боевым духом у российских военнослужащих. Сейчас чиновник вместе с соратниками находится в зоне специальной военной операции в качестве наводчика в противотанковой артиллерийской батарее. За время пребывания на передовой он уже успел понять и прочувствовать душу отечественной армии.

«Все без исключения бойцы — и офицеры, и рядовые, нацелены только на победу. И самое главное, что нам не надо объяснять, почему мы здесь — мы сами знаем, почему мы здесь. И для нас, внутри каждого человека, присутствует главный стимул — наша совесть и наша душа», — объяснил Милонов. Видео для 5-tv.ru предоставила пресс-служба «Единой России».

В том числе чиновник признался, что много его соратников имеют давний боевой опыт, некоторые из них уже на передовой с 2014 года. Однако большинство сослуживцев в его бригаде — это добровольцы из ДНР. Местные парни, которые родились в Донбассе и намерены до последнего защищать свой дом.

«Я очень счастлив. Мне посчастливилось быть здесь, вместе с этими парнями, потому что здесь нет никакой фальши, когда человек попадает на линию соприкосновения, какие неправильные вещи выходят. Если ты гнилой, ты здесь не проживешь долго», — объяснил Милонов.

В том числе чиновник рассказал про командира противотанковой артиллерийской батареи Петра. Депутат запомнил от него поучительную присказку.

Когда бойцы звонят командиру и сообщают о взрывах, то начинают паниковать — вдруг прилеты ударяют по ним. Однако Петр всегда отвечает спокойным голосом: «Это не по нам. Это по другим, просто рядом с нами ложатся».

Однажды Милонов вместе с сослуживцами снял видео для командира, где был запечатлен снаряд в 50 сантиметрах от их орудия. Но даже в тот момент Петр заявил, что снаряд летел «не по ним».

«И тогда мы поняли, что действительно не по нам. Надо всегда так относиться к этому: остерегайся, будь внимателен, защищай свою жизнь, потому что ты боец, должен еще воевать и нести нашу победу вперед. Но трусливым быть не надо, относись к снаряду с уважением. Не будь с ветром в голове и тогда вы найдете с нем взаимопонимание. Он тебя не убьет», — объяснил чиновник.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Милонова об оружии НАТО на Украине.

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