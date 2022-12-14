Армия России взяла под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР

Также армией России успешно пресечена попытка ВСУ перебросить резервы.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой народной республики», — доложил представитель ведомства.

В результате уничтожено до 50 боевиков, четыре пикапа, три боевые бронированные машины и один танк.

Кроме того, российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить резервы в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в ДНР.

«Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — рассказал Игорь Конашенков.

Кроме того, ударом артиллерии в Краматорске Донецкой народной республики уничтожен склад, на котором украинские националисты хранили до двух тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В Запорожской области российская армия ликвидировала склад ракетно-артиллерийского вооружения, а в Луганской народной республике перехвачен снаряд американской РСЗО HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении.