Дарья Мороз: Украина пытается создать гуманитарную катастрофу на Донбассе
Дарья Мороз обратилась в ООН из-за ситуации на Донбассе
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
По словам Дарьи Мороз, катастрофа нарастает стремительно.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова обратилась в ООН из-за того, что творится сейчас на Донбассе, пишет ТАСС.
По ее словам, в связи с обстрелами ВС Украины на Донбассе просто стремительно нарастает гуманитарная катастрофа.
Напомним, в начале декабря на Донбасс прибыли два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок от Белоруссии.
Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Союзное государство не в первый раз помогает Донбассу. Он также подчеркнул, что раньше подрастающему поколению не уделялось такого же внимания, однако теперь, после вступления в состав России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как почти десять тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса доставили российские волонтеры. С самого начала СВО в зоне боевых действий и прифронтовых городах и поселках побывали больше активистов ОНФ, благодаря которым буквально спасены тысячи человек.
- 14 дек
- ВС РФ отбили все контратаки украинских боевиков на южно-донецком направлении
- 14 дек
- США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО
- 14 дек
- Армия России взяла под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР
- 14 дек
- Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
- 14 дек
- Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
- 14 дек
- В США назвали невозможным использование ВСУ ЗРК Patriot
- 14 дек
- «Подробности позже»: мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины
- 14 дек
- Оставили в спешке: что бойцы спецназа нашли на брошенных складах ВСУ в зоне СВО
- 14 дек
- Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Киеве
- 14 дек
- Боевики ВСУ попали под удар российских военных, выдав себя светом фонариков
Читайте также
86%
0.44 66.70
0.43
Нашли ошибку?