Надежный щит ЗРК «Тор»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
МО РФ показало работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» ЗВО в зоне проведения СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Система противовоздушной обороны «знает» каждого «воздушного врага» в лицо.
Минобороны РФ предоставило кадры, на которых видно, как на полигонах в Республике Белоруссия военные инженерных подразделений Западного военного округа (ЗВО) прорабатывают нормативы по боевому слаживанию. Бойцы улучшают навыки стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.
Тем временем расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения националистов с воздуха. ЗРК могут поражать в своем диапазоне все цели. Она «знает» каждого «воздушного врага» — это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и баллистические ракеты.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как бойцы «Отважных» на «Терминаторах» обратили противника в бегство в ЛНР.
- 15 дек
- Дозированная помощь: Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ
- 15 дек
- В США хотят создать трибунал в отношении России из-за спецоперации
- 14 дек
- «Сливают соляру и масло»: зачем украинские солдаты портят собственные танки
- 14 дек
- Опубликовано первое видео работы «Терминатора» в спецоперации на Украине
- 14 дек
- ВС РФ отбили все контратаки украинских боевиков на южно-донецком направлении
- 14 дек
- Дарья Морозова: Украина пытается создать гуманитарную катастрофу на Донбассе
- 14 дек
- США поставками нового вооружения на Украину провоцируют конфликт между Россией и НАТО
- 14 дек
- Армия России взяла под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР
- 14 дек
- Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
- 14 дек
- Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
Читайте также
93%
0.15 67.45
0.75
Нашли ошибку?