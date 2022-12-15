Надежный щит ЗРК «Тор»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 55

МО РФ показало работу расчетов ЗРК «Тор-М2У» ЗВО в зоне проведения СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Система противовоздушной обороны «знает» каждого «воздушного врага» в лицо.

Минобороны РФ предоставило кадры, на которых видно, как на полигонах в Республике Белоруссия военные инженерных подразделений Западного военного округа (ЗВО) прорабатывают нормативы по боевому слаживанию. Бойцы улучшают навыки стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.

Тем временем расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения националистов с воздуха. ЗРК могут поражать в своем диапазоне все цели. Она «знает» каждого «воздушного врага» — это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и баллистические ракеты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как бойцы «Отважных» на «Терминаторах» обратили противника в бегство в ЛНР.

Тема:
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