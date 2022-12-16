Берда про отношение к Ахеджаковой: «Она публично оскорбила нашего коллегу»
Актер Берда опроверг слова артистки Ахеджаковой о том, что прекратил общение из-за СВО
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Звезда фильма «Служебный роман» поддалась антироссийским настроениям, за что подверглась критике, но причина испорченных отношений не только в этом.
Актер Александр Берда опроверг слова своей коллеги по цеху Лии Ахеджаковой о том, что перестал с ней здороваться из-за ее позиции по теме спецоперации. Об этом звезда «Служебного романа» заявляла в интервью YouTube-шоу «Бюро». По словам Александра Берды, он прекратил общение с Ахеджаковой не по причине яростных высказываний о России.
«Ахеджакова прекрасно знает, почему я с ней не здороваюсь и не общаюсь. Раз уж она вынесла сор из избы, я объясню. Повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала „открытое письмо“ Гармашу…» — сказал артист сериала «Горюнов -2».
Мужчина также отметил, Лия Меджидовна на всех вешает ярлыки, что, по его мнению, низко, пишет StarHit.ru.
«Она публично оскорбила нашего коллегу, моего товарища. За это я перестал ее уважать», — резюмировал Берда.
Но не все так просто. В СМИ появлялась информация о том, что дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передано в Следственный комитет.
«Заявляют, что я финансирую украинскую армию. <…> Ну, сволочи просто. И такие вещи делают, за которые меня тоже могут за задницу взять», — жаловалась народная любимица.
В начале ноября отъезд Лии Ахеджаковой из РФ комментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, история все расставит на свои места, а люди пропитаны информационной политикой. Однако в театре рассказали, что артистка находится в России, а в начале декабря в ее планы входил спектакль в Нижегородской области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему от Лии Ахеджаковой отвернулись коллеги.
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