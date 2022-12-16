Минобороны: ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове
Армия России поразила 64 артиллерийских подразделения и 93 района сосредоточения сил противника.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Специальная военная операция продолжается. На этот раз российские военные нанесли удар по складу с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в заявлении.
Также известно об атаке пунктов управления трех бригад территориальной обороны ВСУ в районе города Берислав Херсонской области и возле Гуляйполя в Запорожской области ракетными войсками и артиллерией.
Армия России поразила 64 артиллерийских подразделения и 93 района сосредоточения сил противника.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 7625 единиц военной автомобильной спецтехники, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7134 бронемашины, 396 зенитных ракетных комплексов, 2673 беспилотника, 344 самолета и 184 вертолета ВСУ.
Стоит отметить, что в конце прошлой недели российские войска активно наступали на краснолиманском направлении и занимали выгодные рубежи и позиции. Как тогда отмечали в Минобороны, у населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха ЛНР боевики пытались контратаковать позиции российских войск посредством трех штурмовых групп, однако в ответ получили встречный огонь от ВС РФ. Противник был отброшен на исходные позиции. Тогда потери националистов составили 65 человек убитыми.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ успешно отразили три атаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Артемовск и Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. В результате этого подразделения противника были рассеяны и отброшены на исходные позиции.
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