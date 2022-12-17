Кошкин об обвинениях в сторону России по СВО: «Пытаются до конца измотать»

Эксперт Кошкин: Пытаясь обвинить во всем Россию, дипломаты ведут себя непорядочно
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; ВКонтакте / Андрей Кошкин; 5-tv.ru
Киев никогда не демонстрировал желания мирно урегулировать конфликт, показывая это напрямую.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной спецоперации на Украине. Выгодна ли России затяжная спецоперация в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Кошкин. По словам эксперта, российская сторона всегда стремилась к мирному, дипломатическому урегулированию конфликта в Незалежной. При этом киевский режим демонстрировал полное нежелание вести переговоры.
«Переговоры должны были привести к тому, чтобы никакого развития специальная военная операция не получила. Со стороны Украины никаких действий навстречу не было. Они (киевские власти — Прим. ред.) получали указания из Вашингтона, а Киев их выполнял. Они (Вашингтон — прим.ред.) создали конфликт и теперь удерживают в нем Украину, пытаясь до конца измотать Россию», — прокомментировал собеседник.
Кошкин указал на непорядочность дипломатов, которые хотят во всем обвинить российскую сторону. Специалист добавил, когда в Стамбуле были подписаны промежуточные документы с целью решить проблему, тогда украинские переговорщики отказались даже от того, что было ими подписано.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие переговоры между Россией, Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) могут не состояться.
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