Кошкин об обвинениях в сторону России по СВО: «Пытаются до конца измотать»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 628

Эксперт Кошкин: Пытаясь обвинить во всем Россию, дипломаты ведут себя непорядочно

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; ВКонтакте / Андрей Кошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев никогда не демонстрировал желания мирно урегулировать конфликт, показывая это напрямую.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной спецоперации на Украине. Выгодна ли России затяжная спецоперация в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Кошкин. По словам эксперта, российская сторона всегда стремилась к мирному, дипломатическому урегулированию конфликта в Незалежной. При этом киевский режим демонстрировал полное нежелание вести переговоры.

«Переговоры должны были привести к тому, чтобы никакого развития специальная военная операция не получила. Со стороны Украины никаких действий навстречу не было. Они (киевские власти — Прим. ред.) получали указания из Вашингтона, а Киев их выполнял. Они (Вашингтон — прим.ред.) создали конфликт и теперь удерживают в нем Украину, пытаясь до конца измотать Россию», — прокомментировал собеседник.

Кошкин указал на непорядочность дипломатов, которые хотят во всем обвинить российскую сторону. Специалист добавил, когда в Стамбуле были подписаны промежуточные документы с целью решить проблему, тогда украинские переговорщики отказались даже от того, что было ими подписано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие переговоры между РоссиейУкраиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) могут не состояться.

Тема:
Спецоперация
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