Российские войска остановили и рассеяли ВСУ ударами артиллерии в ДНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 63

Украинские неонацисты теряют технику, отступая под натиском российских войск.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой народной республики (ДНР)», — сказал офицер.

Генерал- лейтенант добавил, что противник был остановлен и рассеян ударами артиллерии и действиями штурмовых групп. ВСУ потеряли более 30 человек, а также семь автомобилей.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Незалежной. ВС РФ используются самые новейшие виды вооружений.

Ранее 5-tv.ru писал о преимуществах российского комплекса «Пенициллин».

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