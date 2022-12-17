С высокой точностью: преимущества российского комплекса «Пенициллин»

Комплекс звукотепловой разведки был поставлен на вооружение в 2020 году.

Армия России получила комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин» для применения в зоне специальной военной операции (СВО). Как действует вооружение рассказал военный историк Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Пенициллин» по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория. Если есть какие-то вспышки, то по тепловому следу», — сказал собеседник.

Кнутов отметил, что идет использование пассивных средств, не излучающих в воздушное пространство ни как электромагнитные волны, так и другие. За счет этого определить местонахождение комплекса при помощи радиолокационных станций не представляется возможным.

«Координаты средств огневого поражения противника определяются комплексом в течение пяти секунд и передаются в наши подразделения контрбатарейной борьбы», — добавил политолог.

Кнутов резюмировал, за счет преимуществ вооружения появляется возможность поразить врага с высокой точностью, не раскрывая себя. К слову, комплекс «Пенициллин» был поставлен на вооружение в 2020 году.

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