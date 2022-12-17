Армия России в ДНР уничтожила две диверсионные группы ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 134

Бойцы РФ исполняют свой профессиональный долг, используя в зоне спецоперации новейшее вооружение.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армия России в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожила две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал генерал-лейтенант.

Офицер уточнил, на Южно-Донецком направлении активными действиями бойцов РФ за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине с целью защитить мирное население от украинских националистов. Решение о проведении специальной военной операции (СВО) было принято на фоне увеличившихся обстрелов граждан со стороны ВСУ. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Тема:
Спецоперация
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