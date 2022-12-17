Минобороны: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

Российские военные продолжают защищать мирных граждан Донбасса от неонацистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики (ДНР)», — доложил генерал-лейтенант.

Офицер добавил, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и два пикапа. Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от националистов. Российские власти приняли решение о проведении СВО на фоне участившихся обстрелов граждан со стороны ВСУ. Конечная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое российское вооружение поступило в зону СВО.

Тема:
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