Минобороны: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек
Российские военные продолжают защищать мирных граждан Донбасса от неонацистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики (ДНР)», — доложил генерал-лейтенант.
Офицер добавил, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и два пикапа. Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от националистов. Российские власти приняли решение о проведении СВО на фоне участившихся обстрелов граждан со стороны ВСУ. Конечная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое российское вооружение поступило в зону СВО.
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