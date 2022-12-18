Четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Четыре человека госпитализируются медиками с различными травмами после обстрела со стороны ВСУ Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — говорится в сообщении главы области.

Он добавил, что прибыл на место происшествия для оценки последствия. Позднее пообещал дать более подробную информацию.