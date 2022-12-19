Врио главы ДНР Пушилин: центр Марьинки уже зачищен от украинских войск

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Также уничтожены части позиций ВСУ, с которых ранее наносились удары по Донецку.

Врио главы ДНР Пушилин: центр Марьинки уже зачищен от украинских войск

Фото: www.globallookpress.com / Aziz Karimov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Центр города Марьинка в Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью зачищен от украинских националистов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника», — сообщил он.

По словам Пушилина, высотные здания, в которых скрывались украинские националисты, почти полностью находятся под контролем российских бойцов. Помимо этого глава ДНР заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда накануне боевики обстреливали Донецк.

«Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отметил Пушилин.

К слову, 14 декабря Донецк пережил самый массированный обстрел за все время конфликта с 2014 года. Тогда в столице ДНР и окрестностях было зафиксировано 225 попаданий, а на следующий день — 222. ВСУ не щадили никого –целились прямо в мирных жителей. Так повредились десятки зданий, в том числе главный храм Донецка, театр оперы и балета. В результате двухдневного кошмара пострадали 23 человека, а семеро и вовсе погибли.

Ранее 5-tv.ru опубликовал хронику одного из самых мощных обстрелов Донецка с 2014 года.

Тема:
Спецоперация
19 дек
Опубликовано первое видео работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине
19 дек
Во Франции раскрыли участие сил НАТО в украинском конфликте
19 дек
Спасли не всех: хроника одного из самых мощных обстрелов Донецка с 2014 года
19 дек
Кормухина жестко прошлась по Орбакайте и Николаеву: «Что посеяли, то и кушать»
19 дек
Беженец с Украины Исид заявил о пережитых в Великобритании позорных унижениях
19 дек
Экипаж российского танка Т-80 предотвратил наступление ВСУ в Харьковской области
19 дек
Залп, другой, третий: лучшее видео из зоны СВО за день
18 дек
Спутники не спасли: как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО
18 дек
В НАТО раскрыли сценарий, которого боятся власти Украины
18 дек
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине
-6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

13:47
Танцующая Аргентина и пылающая Франция: как болельщики встретили итоги ЧМ-2022
13:27
Осталась одна: ведущую передачи «Вызов 112» после гибели дочери бросил муж
13:19
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?
13:07
Дочь солиста «На-На» Владимира Политова пришла в себя
13:06
В долгах как в шелках: Суд обязал сына Алибасова вернуть восемь миллионов рублей
12:54
Опубликовано первое видео работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине

Сейчас читают

Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
Любовь Аксенова об опыте травмирующих отношений: «Думала, что это любовь»
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023