Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО

Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

О новых льготах говорится в распоряжении президента о дополнительных мерах социальной поддержки военных.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя рассмотреть возможность бесплатного выделения земельных участков отличившимся во время спецоперации российским военным. Об этом говорится в подписанном главой государства распоряжении о дополнительных мерах соцподдержки военных.

Согласно документу, органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя рекомендуется предоставлять участки военным в безвозмездное пользование. Такие же льготы предлагается ввести для ветеранов боевых действий и для членов семей военнослужащих, в том числе погибших или получивших серьезные ранения в ходе спецоперации. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В этот же день был опубликован подписанный Путиным закон о запрете предоставления услуг суррогатного материнства в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин.

Теперь обратиться к суррогатным матерям могут лишь граждане России, состоящие в браке, а также одинокие россиянки, которые по медицинским показания не могут сами выносить или родить ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Тема:
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