Путин рекомендовал выдавать землю в Подмосковье и Крыму отличившимся в СВО
Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
О новых льготах говорится в распоряжении президента о дополнительных мерах социальной поддержки военных.
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя рассмотреть возможность бесплатного выделения земельных участков отличившимся во время спецоперации российским военным. Об этом говорится в подписанном главой государства распоряжении о дополнительных мерах соцподдержки военных.
Согласно документу, органам государственной власти Московской области, Республики Крым и города Севастополя рекомендуется предоставлять участки военным в безвозмездное пользование. Такие же льготы предлагается ввести для ветеранов боевых действий и для членов семей военнослужащих, в том числе погибших или получивших серьезные ранения в ходе спецоперации. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
В этот же день был опубликован подписанный Путиным закон о запрете предоставления услуг суррогатного материнства в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин.
Теперь обратиться к суррогатным матерям могут лишь граждане России, состоящие в браке, а также одинокие россиянки, которые по медицинским показания не могут сами выносить или родить ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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