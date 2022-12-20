Ни единой секунды тишины: лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео боевого слаживания российской армии в Белоруссии
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие продолжают совершенствовать свое мастерство на полигонах в Белоруссии.
С высоты лучше всего видно, насколько динамичны военные полигоны в Беларуссии, на которых российские военнослужащие проводят боевое слаживание подразделений.
Экипажи заряжают «летающие танки», так называют Т-80 — за их скорость до 80-ти километров в час, и выстраиваются в боевой порядок, в единую линию. По звуковому сигналу, он дает старт атаке, танки подаются вперед и не позднее, чем через 15 секунд открывают почти что снайперский огонь, кладя мишени одну за другой.
Практические занятия по боевой подготовке в эти дни в самой активной ее фазе. Учебных мест много. Стреляют везде — из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов.
Мотострелкам вторят артиллеристы. Огонь ведут теперь уже из всех орудий, оглушая все вокруг. Внезапность нанесения удара отрабатывают минометчики. Рядом боевые машины пехоты вступают в условный бой. Так с самого утра и до вечерних сумерек — на полигонах Белоруссии ни единой секунды тишины.
Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие продолжают совершенствовать свое мастерство, ежедневно, без выходных, и днем, и ночью, выходя на огневые рубежи.
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