Демагог. Lеvеl 3: Сунак призвал лишить РФ способности пополнять запасы оружия

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 232

Премьер Великобритании Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия

Демагог. Lеvеl 3: Сунак призвал лишить РФ способности пополнять запасы оружия

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Европа делает вид, что защищает Украину от якобы угрожающей России, хотя на самом деле Запад любит и защищает только себя.

Поставки военной помощи украинской стороне должны увеличиться, а Россию нужно лишить способности к перегруппировке и дальнейшей перспективе пополнять запасы вооружений. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках саммита лидеров стран Северной Европы.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», — сказал он.

Ранее Великобритания в рамках пакета военной помощи отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Тогда в британском Минобороне заявили, что этот шаг сыграл какую-то «важнейшую» роль в сдерживании России. Правда, Лондон уже не раз передавал Киеву эти вооружения. Сколько именно боеприпасов дошло до Украины — неизвестно. Однако раскрыта стоимость одной ракеты — 12 миллионов рублей.

Как только Сунак заступил на должность премьер-министра, то активно стал повторять антироссийскую риторику. Незадолго до саммита G20 в Индонезии новый британский премьер пообещал критиковать на нем Россию, а также активно призывал мировое сообщество отказать в участии в мероприятии лидеру РФ Владимиру Путину.

Правда, сами британцы не рады такому энтузиазму Сунака. Жители страны начали сравнивать его с предшественником Борисом Джонсоном. Основная проблема обоих — это бесполезная демагогия. По мнению народа, лидеры только и делают, что позорят себя и свое государство, в то время как Великобритания погрязла в глубоком кризисе. Сейчас стране нужно решать проблемы с вопиющей бедностью, беспросветным горем и хаосом. Однако правительство беспокоит только Украина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьера Риши Сунака высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу.

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