Пластический хирург оценил странную отметину на груди Бузовой: «Обратный пуш-ап»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 643

Пластический хирург Выступец объяснил природу отметины на груди Ольги Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая появилась на модной премии в опасном платье, обнажившим нижнюю часть ее бюста. В итоге поклонники увидели следы, похожие на шрам после операции.

Поющая ведущая Ольга Бузова предстала в очень опасном платье на премии телеканала о моде в Москве. Наряд с «нижним» декольте обнажил заметную часть ее бюста. Поклонники артистки обратили внимание на отметины, похожие на шрам после пластической операции. За комментарием по теме 5-tv.ru обратился к пластическому хирургу.

Ольга Бузова вышла в свет вечером 20 декабря в наряде от Moschino. Его певица дополнила массивным чокером того же бренда, необычной сумочкой и крупными золотыми серьгами. Естественно, от фотографов не было отбоя.

Появление фотографий с артисткой в сети вызвало бурные обсуждения. Кто-то поспешил шутить о нравственности поющей ведущей, а другие снова принялись судачить о том, делала ли она пластику груди. Споры по этому поводу не утихают уже несколько лет.

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Пластический хирург Филипп Выступец считает, что Ольга Бузова не прибегала к услугам его коллег для изменения формы или размера бюста. По мнению специалиста, отметина появилась из-за неправильно подобранного платья.

«Пластики груди и маммопластики у Бузовой я не могу наблюдать. Потому что ее платье — специфическое. Ее ремешок, который находится на верхнем склоне и на середине груди, просто немножко давит на грудь и, соответственно, выдавливает нижний склон груди. То есть, это такой обратный пуш-ап, так называемый», — объяснил пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова признавалась в желании увеличить грудь после развода с Дмитрием Тарасовым. Тогда же она жаловалась на огромное количество комплексов.

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