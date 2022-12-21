Сергей Шойгу озвучил главную задачу ВС России на 2023 год

Модернизация вооружения и возможное повышение призывного возраста лишь часть глобальных проектов оборонного ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал главной задачей на 2023 год продолжение специальной военной операции на территории Украины. Он сделал заявление 21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Трансляция велась на официальном Telegram-канале Кремля.

В своем выступлении глава Минобороны уточнил, что СВО продолжится пока все ее задачи не будут выполнены. Также в 2023 году российские силы продолжат работать над сохранением стабильной ситуации в Нагорном Карабахе и Сирии.

Кроме этого, в следующем году состав Воздушно-морского флота РФ пополнят атомный подводный крейсер «Император Александр III», четыре подводные лодки и 12 кораблей, а на базе действующих бригад морпехов сформируют пять дивизий.

Выступая на заседании, министр обороны уточнил, что на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения будет поставлено 22 установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Также по поручению Шойгу в состав авиационных стратегических ядерных сил войдут три стратегических ракетоносца Ту-160М.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ предложил повысить призывной возраст до 21 года.