Шойгу: в России необходимо повысить призывной возраст
Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года
Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Кроме того, Сергей Шойгу предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил необходимость поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Предельный возраст сдвинется с 27 до 30 лет. Это заявление глава Минобороны сделал, выступая на расширенной коллегии ведомства.
«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Шойгу.
Кроме того, Сергей Шойгу предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.
Министр обороны отметил, что численность войск РФ необходимо довести до полутора миллиона человек, военнослужащих по контракту – до 695 тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин заявил о выполнении всех поставленных задач специальной военной операции на Украине.
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