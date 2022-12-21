Шойгу: в России необходимо повысить призывной возраст

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 188

Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кроме того, Сергей Шойгу предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил необходимость поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Предельный возраст сдвинется с 27 до 30 лет. Это заявление глава Минобороны сделал, выступая на расширенной коллегии ведомства.

«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Шойгу.

Кроме того, Сергей Шойгу предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.

Министр обороны отметил, что численность войск РФ необходимо довести до полутора миллиона человек, военнослужащих по контракту – до 695 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин заявил о выполнении всех поставленных задач специальной военной операции на Украине.

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