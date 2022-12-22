Боец «Азова»* с позывным «Ведьмак» расстрелял мирных граждан в Мариуполе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Боевик «Азова»* расстрелял людей прямо у школы в Мариуполе

Боец «Азова»* с позывным «Ведьмак» расстрелял мирных граждан в Мариуполе

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Ведьмаку просто показалось, что мирный прохожий снимает военную технику на свой мобильный телефон.

Стало известно о новых зверствах среди бойцов «Азова»*. Так, один из них обвиняется международным общественным трибуналом по Украине в расстреле мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бочкарев — водитель-стрелок группы разведки специального назначения с позывным „Ведьмак“. В феврале его группа заняла позиции в школе № 42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый охранял территорию школы, где располагалась военная техника, и во время одного из дежурств заметил проходившего мимо местного жителя. Ему показалось, что тот снимает позиции военных на камеру мобильного телефона. По итогу, Бочкарев отобрал у мужчины телефон и завел его за здание школы. Уже там командир роты отдал приказ ликвидировать этого мужчину и азовец* без промедления расстрелял его.

Согласно информации, именно так от рук «Ведьмака» погибло еще несколько гражданских. Четвертого человека он застрелил, так как тот просто находился поблизости.

До этого в убийстве раненого российского солдата признался бывший участник группировки «Азов»* Иван Кузнецов. С его слов, сначала его сторонник, националист с фамилией Позняков, стрелял по двум российским бойцам, затем боевики решили, что военные ликвидированы, но позже экс-азовец увидел, что солдат двигается и открыл огонь.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам и объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии официальный Киев проигнорировал, поэтому Россия была вынуждена оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку для прекращения дальнейшей гибели жителей Донбасского региона от рук украинских националистов.

США, страны ЕС и НАТО представили вынужденную миротворческую миссию России как «вторжение» и де-факто стали вести против РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе.

* — признан террористическим и запрещен в России.

Тема:
Спецоперация
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