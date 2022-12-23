Дети участников СВО принимают участие в новогоднем квесте «Елка Победы»

Таким образом решил поддержать семьи военнослужащих столичный Музей Победы.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Дети участников спецоперации участвуют в серии новогодних квестов, которые проходят в Музее Победы столицы. Это благотворительный проект, который включает полуторачасовое путешествие в 1945 год. Когда война позади, но «темные силы» пытаются переиграть историю, и здесь вступают в схватку «наследники победителей».
Их задача — не просто победить зло, но и успеть сделать это до Нового года. И Дед Мороз очень на них рассчитывает и ждет встречи в счастливом финале, чтобы зажечь елку Победы. Для этого придется пройти немало испытаний, и главное оружие на этом пути — смекалка. Она поможет разгадать загадки, шифры и выбраться из самых запутанных лабиринтов.
Такой квест, по словам директора музея Александра Школьника, будет проходить каждый день, он рассчитан на посетителей от 6 до 12 лет. Это дети военнослужащих Минобороны, МВД, Росгвардии, которые сейчас находятся в зоне СВО.
В конце мероприятий всех ребят ждет тематический новогодний подарок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленьким пациентам центра трансплантологии подарили новогоднее чудо.
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