Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 373

Минобороны РФ опубликовало видео подготовки мобилизованных на Сахалине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Каждый день российских бойцов ждут суровые испытания. И в учениях, и в бою.

Мобилизованные военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» по воздушным целям. Офицеры армейского корпуса отрабатывают с новобранцами поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение. Занятия по боевой подготовке проходят ежедневно.

Но не только стрельбе обучают военных: отрабатывают еще навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек. В ходе ежедневных практических занятий мобилизованные тренируются в поиске, обнаружении и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек заложенных на пути движения войск.

Но совсем другое дело — активные боевые действия. Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» на видео прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары реактивными снарядами по позициям подразделений ВСУ. Все это занимает считанные минуты.

Ранее показывал, как российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня.

Тема:
Спецоперация
24 дек
Поворотный момент: Запад оценил слова Путина о финансировании ВС РФ
24 дек
Поставка ЗРК Patriot Украине превратится в «неприятный сюрприз» для США
24 дек
В ЛНР задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты в России
24 дек
Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме
24 дек
В США заявили о попытках Зеленского убедить Конгресс в победе Киева над РФ
23 дек
Российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня
23 дек
Нет американскому оружию: войска РФ наносят новые мощные удары
23 дек
Дети участников СВО принимают участие в новогоднем квесте «Елка Победы»
23 дек
Извращенцы: боевики Азова* устроили оккультно-нацистский праздник «День мертвых»
23 дек
Лед треснул: Россия существенно продвинулась в достижении целей СВО
+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
🧙‍♀ Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

13:04
Милые бранятся — только тешатся: Байден и Зеленский говорят на разных языках
12:50
Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации
12:26
Поворотный момент: Запад оценил слова Путина о финансировании ВС РФ
12:00
«Перепетросянничал»: куда исчез ведущий «Галилео» Александр Пушной
11:32
Поставка ЗРК Patriot Украине превратится в «неприятный сюрприз» для США
11:11
Дочь Эдиты Пьехи жестко ответила «кормившей» СССР Вайкуле: «Это абсурд!»

Сейчас читают

Невеста Волочкова высмеяла правило первой брачной ночи: «Нужно проверить сначала»
При пожаре в доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек — все подробности трагедии
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023