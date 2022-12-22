Боятся? Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 6

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске спецподразделений ВСУ для удержания Артемовска

Боятся? Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Среди украинских военных оказались те, кто не готов терять жизнь из-за мнимой идеи национализма. Пришлось посылать подкрепление.

Украинские вооруженные силы перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения националистов. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирств в рядах ВФУ», — говорится в сообщении.

К слову, накануне Марочко сообщал о побеге мобилизованных солдат ВСУ из позиций в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, они сдаются органам военного правопорядка.

Подполковник уверен, что украинские военные надеются таким образом получить более мягкое наказание, которое неизбежно из-за уголовной ответственности за дезертирство. Если сдаться сразу, то боевики как минимум смогут сохранить себе жизнь и, возможно, уменьшить срок тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем солдаты ВСУ портят собственные танки.

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