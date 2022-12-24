Двое наемников из Грузии уничтожены в ходе спецоперации на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Воевавшие на стороне киевского режима головорезы только недавно приехали в Донбасс.

Двое наемников из Грузии уничтожены в ходе спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kulumbegashvili Tamuna

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Тема:
Спецоперация

Двое прибывших из Грузии наемников уничтожены в ходе спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

«На Украине уничтожили двух новых грузинских наемников», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группа «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) РФ определила и ликвидировала опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР), используя корректировку артиллерии. Строение было уничтожено с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), которая, судя по кадрам, ударила в место хранения боекомплекта или горюче-смазочных материалов и вызвала масштабный пожар.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении до 45 иностранных наемников и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские мотострелки, артиллерия и танковые подразделения держат оборону на переднем крае в Запорожской области.

Тема:
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