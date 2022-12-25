«Запас прочности есть»: чего РФ добилась к концу года, начав СВО на Украине
Путин заявил о наличии перспективных видов вооружения и техники в России
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Президент страны Владимир Путин подвел военные итоги.
Главное событие года — специальная военная операция. Запад давно накачивал Киевский режим оружием, подкармливал националистов, готовил отряды к окончательному решению Донбасского вопроса. Минские соглашения были забыты, хотя, как призналась Ангела Меркель недавно, они были мертворожденными, давали Киеву время на подготовку и перевооружение.
Последней каплей стала заявка Зеленского на собственное ядерное оружие. Злая ирония: на Мюнхенской конференции по безопасности 19-го февраля. 21-го в Кремле руководство ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе и взаимопомощи. Киев и Запад сигнал проигнорировали: обстрелы Донбасса не прекратились. 24 февраля Россия начала спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена Луганская Народная Республика, Азовское море стало внутренним морем России, в том числе после ожесточенных боев за Мариуполь, проложен сухопутный коридор в Крым, на полуостров вернулась вода по перекрытому 8 лет назад каналу, в состав России помимо Донецка и Луганска вошли территории Херсонской и Запорожской областей — исторический регион Новороссии. Но, пожалуй, главный итог — ликвидирована угроза захвата Донбасса и вторжения в Крым. Захват означал бы геноцид местного русскоговорящего и русско-ориентированного населения.
Подводя военные итоги года, президент на этой неделе еще раз подтвердил — иначе было нельзя. Может даже стоило начать раньше.
«Поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Я думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших Вооруженных Сил. И наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой в других странах нет, а у нас есть. Это все создает определенный запас прочности, и он есть», — заявил Владимир Путин.
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