Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО

Эфирная новость 16

2022-й год показал, что вопреки товарно-денежным отношениям, разрухе в 90-е и беспощадного гламура в нулевые, у нас много солдат и офицеров, для которых слова «долг, честь, Родина» — не пустой звук.

Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ровно 10 месяцев длится спецоперация. В ней приняли участие 250 000 военнослужащих. Из них — более 100 000 получили государственные награды. 120 — звезду героя России.

2022-й год показал, что вопреки товарно-денежным отношениям, разрухе в 90-е и беспощадного гламура в нулевые, у нас много солдат и офицеров, для которых слова «долг, честь, Родина» — не пустой звук. Военнослужащие по контракту, добровольцы, мобилизованные, бойцы Народной Милиции: все имеют равные льготы и права на государственном уровне. На психологическом важно, чтобы они чувствовали, что тыл надежен, что о них помнят и ждут. С победой. Они — настоящие герои нашего времени.

«Нам не важно — кто против, важно — кто рядом. Все мы объединены общей целью, поэтому работайте, братья. Ведь наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Работайте братья» — фраза дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. В 2016-м он произнес ее, окруженный боевиками, и она стала одним из символов борьбы с терроризмом, прежде всего на Кавказе.

Но в этом году ее стали применять и в спецоперации. Ведь «работа» защитников Донбасса по сути мало отличается от борьбы с терроризмом. Украинские формирования используют те же методы: обстрелы мирных Донецких кварталов, обстрелы российской приграничной территории, казни военнопленных, теракты в тылу.

Вспомним убийство журналистки Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту. Они хотят запугать нас, но лишь показали свою бесчеловечность. Хотели развалить, разыграть национальную карту, но сила России именно в ее многонациональности — это стало понятно уже в первые дни Спецоперации.

«Я — русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить. Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — заявлял Путин.

Тема:
Спецоперация
25 дек
Судьбоносные решения: чем запомнится уходящий год для россиян
25 дек
«Запас прочности есть»: чего РФ добилась к концу года, начав СВО на Украине
24 дек
В зоне спецоперации погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов
24 дек
Российская армия приготовила для ВСУ «огневой мешок» под Соледаром
24 дек
МИД РФ отверг возможность участия сил России и Белоруссии в спецоперации
24 дек
Российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе Новоселовки
24 дек
Российские военные сбили самолет Су-27 и три вертолета ВСУ
24 дек
Российские военные уничтожили группировку наемников на донецком направлении
24 дек
Двое наемников из Грузии уничтожены в ходе спецоперации на Украине
24 дек
Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации
+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
В ожидании попутного ветра: Общий гороскоп для Весов на 2023 год

Последние новости

4:19
Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО
4:15
В ожидании попутного ветра: Общий гороскоп для Весов на 2023 год
3:52
«Карлик», испанское гражданство и победа: как Месси стал героем Аргентины
3:25
Судьбоносные решения: чем запомнится уходящий год для россиян
3:02
На пути к власти: Общий гороскоп для Дев на 2023 год
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Воевавшая с Волочковой солистка «Стрелок» Любомская столкнулась с «рэкетом»
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
В Курской области нашли похищенного год назад в Петербурге мальчика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023