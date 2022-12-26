Суровикин не дал ВСУ провести успешное наступление на юге
FT: решения Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Российский генерал показал наивысший профессионализм и готов доблестно служить родине.
Шансы украинских войск противостоять российским бойцам этой зимой стремительно понижаются. В этом есть заслуга генерала армии Сергея Суровикина, который принимает взвешенные решения и добросовестно выполняет свои обязанности. Так считает обозреватель британской газеты Financial Times (FT).
В издании отмечается, что российский генерал укрепил линию фронта и грамотно провел удачную переброску военных из Херсона. Это доказывает, что ВСУ потребуется много сил, чтобы атаковать военных России.
«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в материале.
К слову, несколько месяцев назад западные журналисты писали о единстве и согласованности у российской армии, особенно после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО на Украине.
При этом действия ВС РФ нацелены на безопасность мирного населения Донбасса, что нельзя сказать об украинских националистах. Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Херсона пожаловались британским СМИ на ухудшение жизни при ВСУ.
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