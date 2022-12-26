«Не видел ни на одной репетиции!» — Соседов изобличил все грехи Бузовой на музыкальном шоу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 029

Музыкальный критик Соседов уличил Бузову в безделье на шоу «Фактор.BY»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Отношения двух эпатажных наставников белорусского музыкального шоу продолжают искрить. По мнению Сергея Соседова, его «звёздная» коллега лишь понтуется своим присутствием на проекте.

Музыкальный эксперт Сергей Соседов вновь обвинил поющую звезду «Дома-2» Ольгу Бузову в непрофессионализме. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru критик пояснил, что вызвало у него такую реакцию.

Прошлые заслуги телеведущей в качестве победившей наставницы первого сезона «Фактор.BY» не впечатляют критика. Он подчеркнул, что участник Андрей Панюков победил бы с любым наставником из-за истории его жизни и судьбы. Заслуги Бузовой в его победе нет.

Наставник признался, что отобранные участники проекта «Фактор.BY» действительно получают колоссальный опыт. Они могут каждую неделю выступать в прямом эфире с живым звуком и готовить номера вместе с профессионалами. Однако, по словам Соседова, Ольга Бузова совершенно безразлично относится к жизни проекта. Именно поэтому его начинают раздражать постоянные высказывания «коллеги» о том, что она якобы живет этим телешоу. Хотя по факту, дива даже не появляется на репетициях.

«Я не видео Олю ни на одной репетиции: это все к вопросу, что она живет проектом. Это все бла-бла-бла! Это все позы, это все позы и все это понты. Я терпеть не могу понты, мне это все чуждо!» — заявил критик.

Кроме этого, по мнению Сергея Соседова, звездная наставница проявляет свой непрофессионализм и в других ситуациях. В одном из эфиров она даже хотела переманить из его команды одного из самых талантливых участников проекта Ивана Дятлова. Критик счел такой поступок личным оскорблением.

Также у Соседова есть вопросы к музыкальному вкусу Ольги Бузовой, отношению к выбору песен для подопечных и критике других участников.

«Мои самые талантливые, и я хочу, чтобы об этом говорили профессионалы, кто понимает в этом, педагоги. Вот какая должна быть оценка. Это видно даже по репертуару: мои поют под музыку Бизе и Рахманинова. А ее участники пели „Отпетых мошенников“, группу „Градусы“. <…> Поэтому ей надо не выступать, а помалкивать и слушать, что я говорю, и вообще, что умные люди говорят», — заявил Соседов.

По словам критика, зрители видят только небольшую часть проектной жизни. Многие ситуации на самом деле являются совершенно не такими, как кажутся на первый взгляд. При этом, если Бузова продолжит строить из себя эксперта, то терпение Соседова может лопнуть.

«Она может рассказывать зрителю, вешать лапшу на уши, что она там занимается и живет, но я-то знаю, что ее там нет, что она приезжает только на прямой эфир. Мне не надо сказки рассказывать. До поры до времени я молчу, разумеется. На мое терпение когда-то может лопнуть, особенно если меня заденет», — признался Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что музыкальный критик отказался слушать новую песню Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова
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