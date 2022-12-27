«На мясо кинули»: украинские пленные раскрыли «скотское» отношение в ВСУ

Сто граммов воды на человека на два дня, один сухой паек на двоих, отсутствие какого-либо вооружения. Когда российские военные ликвидировали командира взвода, боевики ВСУ с радостью сдались в плен.

Пленные боевики Незалежной поделились жуткими подробностями про службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они сдались российским солдатам после непродолжительного стрелкового боя. По словам пленного Евгения Кривливого, командование относилось к подчиненным буквально как пушечному мясу. Их не информировали о задачах, а они не понимали, где территориально находятся.

«Приезжает комбат, ничего не говорит. Мы спрашиваем, когда нас поменяют, но никто не дает ответ. Мы с позиции хотели три раза уходить. Простояли там месяц. Просто сидели в блиндаже и все. В холоде, в голоде. Было такое, что в два дня по сто граммов воды на человека», — вспомнил Кривливый.

Чтобы получить еду, необходимо было далеко идти. Но даже тогда, когда продукты приезжали, первыми все забирали те националисты, чьи позиции находились ближе. Тем, кто находился дальше, доставался один сухой паек на двоих.

«Как со скотами просто. Это не командование… На мясо кинули. Никто ничего не говорил, кроме того, чтобы мы стояли и оборонялись. Ни вооружения», — добавил он.

Другой украинский пленный подтвердил слова сослуживца. По словам Евгения Церуша, банку тушенки приходилось делить на всех. Ситуация была настолько патовая, что некоторые солдаты ВСУ подумывали о суициде.

«То ли самому себе что-то прострелить, то ли просто убежать с позиции и сдаться в плен. Безвыходная ситуация», — сказал Церуш.

Поэтому, когда рядом оказались российские военные, солдаты ВСУ поняли — это их шанс выжить и сдались в плен. Теперь они проходят лечение, к раненым относятся хорошо.

«Нас ребята накормили, дали воды, только что принесли горячий чай, все отлично», — заключил Кривливый.

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