Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Свое желание Антониу Гутерриш выразил после предложения Украины провести в феврале 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН.

Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявление Украины провести в феврале следующего года «мирный саммит», используя площадку ООН. Он не против стать посредником в урегулировании конфликта, но при одном условии — если согласие всех сторон.

«Генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — уточнили в офисе Гутерриша.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что некоторые страны призывают его уже начать переговоры с Россией. Однако он не видит в них смысла, так как у него с президентом РФ Владимиром Путиным «совершенно разное видение вещей».

При этом в ноябре Зеленский заявлял о возможности переговоров с Москвой на условиях восстановления территориальной целостности и гарантий безопасности Украины, наказания за военные преступления, уважения к Уставу ООН и возмещения всех убытков. Однако еще ранее лидер Незалежной утвердил решение совета национальной безопасности Украины о невозможности переговоров с Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто теперь будет официально представлять Украину в Болгарии.

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